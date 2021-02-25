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Флорида ПантерзДаллас Старз
03:00
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Спортивные новости

«Рейнджерс» без Панарина проиграли «Филадельфии» Проворова

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«Филадельфия Флайерз» на своей площадке одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Густафссон, Шейн Гостисбер, Джеймс ван Римсдайк и Кевин Хейх.

У «синерубашечников» хет-трик оформил Крис Крайдер.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провел более 22 минут игрового времени и нанес один бросок в створ. В составе «Рейнджерс» место в воротах занял Игорь Шестеркин, отразивший 35 бросков из 39-ти. Российский форвард Павел Бучневич сыграл более 17 минут и нанес два броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
1:0 — Густафссон (Гостисбер, Жиру) — 07:48
1:1 — Крайдер (Зибанеджад, Фокс) — 09:32
2:1 — Гостисбер (Густафссон, Жиру) — 15:31 5х4
3:1 — ван Римсдайк (Фараби, Кутюрье) — 24:05 5х4
3:2 — Крайдер (Зибанеджад, Строум) — 28:03 5х4
4:2 — Хейз (Жиру, Майерс) — 34:37
4:3 — Крайдер (Линдгрен, Блэквелл) — 43:27

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