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Спортивные новости

Экс-наставник донецкого «Шахтера» может возглавить «Реал»

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Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Пауло Фонсека, ныне возглавляющий итальянскую «Рому», является претендентом на пост наставника мадридского «Реала».

Как стало известно Corriere dello Sport, руководство «сливочных» недовольно результатами и планирует отправить в отставку нынешнего рулевого команды Зинедина Зидана в том случае, если клуб не завоюет ни одного трофея по итогам нынешнего сезона. Имя Фонсеки — среди кандидатов на потенциальную замену Зидану.

Текущий контракт 47-летнего португальского специалиста с «Ромой» рассчитан до конца сезона-2020/21. Он будет продлен автоматически, если «волки» квалифицируются в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» установил уникальное достижение в Лиге чемпионов.

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