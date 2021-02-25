Четверо россиянок прошли квалификацию в спринте на ЧМ по лыжным гонкам

Российские лыжницы Наталья Непряева, Христина Мацокина, Татьяна Сорина и Юлия Ступак пробились в четвертьфинал спринта классическим стиле на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Все четверо россиянок попали в топ-20. Лучший результат показала Мацокина с девятым местом.
Победу в квалификации одержала Йоханна Хагстрём из Швеции.
Ранее сообщалось, что Александр Большунов получил штраф и испытательный срок за наезд на финского лыжника.
Лыжные гонки. Чемпионат мира
Женщины. Спринт. Квалификация
1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 2.39,33
2. Майкен Касперсен Фалла (Швеция) — +2,37
3. Йоханна Матинтало (Финляндия) — +2,90
...9. Христина Мацокина (Россия) — +5,99
...10. Татьяна Сорина (Россия) — +6,28
...15. Юлия Ступак (Россия) — +7,20
...17. Наталья Непряева (Россия) — +7,32.