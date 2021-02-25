Четверо россиянок прошли квалификацию в спринте на ЧМ по лыжным гонкам

Российские лыжницы Наталья Непряева, Христина Мацокина, Татьяна Сорина и Юлия Ступак пробились в четвертьфинал спринта классическим стиле на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Все четверо россиянок попали в топ-20. Лучший результат показала Мацокина с девятым местом.

Победу в квалификации одержала Йоханна Хагстрём из Швеции.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов получил штраф и испытательный срок за наезд на финского лыжника.

Лыжные гонки. Чемпионат мира

Женщины. Спринт. Квалификация

1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 2.39,33

2. Майкен Касперсен Фалла (Швеция) — +2,37

3. Йоханна Матинтало (Финляндия) — +2,90

...9. Христина Мацокина (Россия) — +5,99

...10. Татьяна Сорина (Россия) — +6,28

...15. Юлия Ступак (Россия) — +7,20

...17. Наталья Непряева (Россия) — +7,32.