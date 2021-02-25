ЦСКА сделал заявление по ситуации с Акинфеевым

Московский ЦСКА официально подтвердил, что вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев испытывает проблемы со здоровьем.

В СМИ сообщалось, что 34-летний голкипер заразился коронавирусом, в связи с чем армейцы отозвали Илью Помазуна из аренды.

«После кубкового матча со «СКА-Хабаровск» Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования», — сказано в заявлении на сайте ЦСКА.

Ближайшим матчем для ЦСКА станет дерби против «Локомотива» в рамках 20-го тура чемпионата России. Игра состоится 27 февраля.

Ранее стало известно, когда Помазун приступит к тренировкам с ЦСКА.