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Спортивные новости

ЦСКА официально подтвердил возвращение Помазуна из «Урала»

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Вратарь Илья Помазун официально отозван московским ЦСКА из аренды в «Урале» в последний день зимнего трансферного окна. Соответствующее подтверждение опубликовано на сайте армейцев.

«Клуб воспользовался опцией в соглашении с «Уралом» о переходе Помазуна и досрочно прервал аренду своего воспитанника. Мы благодарим «Урал» за понимание в сложившейся ситуации и за содействие в оперативном оформлении всех документов», — сказано в объявлении пресс-службы армейцев.

24-летний Помазун был арендован «Уралом» прошлым летом. В нынешнем сезоне голкипер провел 17 матчей в чемпионате России, пропустил 20 мячей и пять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее ЦСКА сделал заявление по ситуации с Игорем Акинфеевым.

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