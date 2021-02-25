Помазун приступил к тренировкам с ЦСКА после возвращения из аренды

Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун приступил к тренировкам на клубной базе.

«Помаз уже на базе и готовится к тренировке!» — сказано под фотографией пресс-службы армейцев в Twitter.

24-летний Помазун был арендован «Уралом» прошлым летом. В нынешнем сезоне провел в чемпионате России 17 матчей, пропустил 20 мячей и пять раз сыграл на ноль. ЦСКА принял решение досрочно отозвать голкипера из аренды в связи с болезнью основного вратаря команды Игоря Акинфеева.

Ожидается, что Помазун будет защищать ворота ЦСКА в матче 20-го тура с «Локомотивом».

Ранее ЦСКА сделал заявление по ситуации с Акинфеевым.