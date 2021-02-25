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Спортивные новости

Сундлинг выиграла классический спринт на ЧМ, россиянки не вышли в финал

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На чемпионате мира — 2021 по лыжным гонкам завершился женский финал спринта классическим стилем.

Победительницей стала представительница Швеции Йоанна Сундлинг, серебро завоевала Майкен Касперсен Фалла из Норвегии, а замкнула тройку лучших словенка Анамария Лампич.

Российские лыжницы выбыли из борьбы за медали на стадии четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов и Сергей Устюгов пробились в финал спринта на чемпионате мира.

Лыжные гонки. Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф
Спринт классический стилем. Женщины
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.36,8.
2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +2,32.
3. Анамария Лампич (Словения) — +2,35.

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