Сундлинг выиграла классический спринт на ЧМ, россиянки не вышли в финал

На чемпионате мира — 2021 по лыжным гонкам завершился женский финал спринта классическим стилем.

Победительницей стала представительница Швеции Йоанна Сундлинг, серебро завоевала Майкен Касперсен Фалла из Норвегии, а замкнула тройку лучших словенка Анамария Лампич.

Российские лыжницы выбыли из борьбы за медали на стадии четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов и Сергей Устюгов пробились в финал спринта на чемпионате мира.

Лыжные гонки. Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф

Спринт классический стилем. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.36,8.

2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +2,32.

3. Анамария Лампич (Словения) — +2,35.