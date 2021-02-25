Тренер рассказал о тактике норвежцев против Большунова в спринте на ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подвел итоги спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал его соотечественник Эрик Вальнес, третье место занял еще один представитель Норвегии Ховард Теугбелью. Российский лыжник Александр Большунов пришел к финишу четвертым.

«Большунов очень сильно расстроился. Выходил бороться минимум за медаль, настраивался на победу. Пытался работать первым номером, изматывать норвежцев.

Они сработали тактикой против него, пытались не дать ему пространство для атаки, не хотели его пускать вперед», — заявил Сорин в эфире «Матч ТВ».

Специалист отметил, что не стоит опасаться за форму россиянина. По словам тренера, последний подъем на трассе был очень мягкий, и было видно, что Большунов «зарывается».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что Большунов получил штраф и испытательный срок за наезд на финского лыжника.