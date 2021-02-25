Промес поделился мнением о Тедеско

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско.

«Я всегда следил за «Спартаком», я знаю, что происходит с командой. С Тедеско еще не общался, но знаю, что он хочет уйти после сезона. Я представляю его видения о футболе. Надеюсь, вместе мы сможем сделать ему хороший подарок», — сказал Промес во время пресс-конференции.

Также футболист поделился мнением о борьбе «Спартака» за чемпионство.

«Мне все равно, кто впереди нас. Я пришел сюда, чтобы бороться за титул. «Спартак» должен быть первым. Для меня это интересный вызов. И для команды тоже», — сказал игрок.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» (35 очков) занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего на первой строчке «Зенита» на шесть баллов.

Ранее Промес оценил свою форму после перехода в «Спартак».