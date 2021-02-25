Состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию будет объявлен 1 марта

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, когда будет объявлен состав сборной на чемпионат мира 2021 года.

«В понедельник, 1 марта, состав национальной команды будет объявлен», — цитирует Горшкова РИА «Новости».

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Пока на турнир отобрались чемпионы России Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова / Иван Букин.

Ранее чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева оценила свои шансы на попадание на мировое первенство 2021 года.