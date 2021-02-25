Промес шокирован тем, что Ещенко еще играет в футбол

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался об игре защитника красно-белых Андрея Ещенко.

«В шоке ли я от того, что он еще играет? Да (по-русски, — прим. «Газеты.Ru»)! Не знаю, сколько ему лет. Он всех заряжает положительной энергией. Важно иметь в команде таких опытных футболистов. Молюсь за то, чтобы дорасти до того же возраста и играть на том же уровне», — сказал Промес во время пресс-конференции.

Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 37-летний футболист принял участие в 12 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Промес высказался о будущей позиции в «Спартаке».