«Арсенал» переиграл «Бенфику» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» одержал волевую победу над лиссабонской «Бенфикой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая на нейтральном поле в Пирее, завершилась со счетом 3:2 в пользу английской команды. В составе победителей дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, также отличился Киран Тирни. У португальцев мячи забили Диогу Гонсалвеш и Рафаэл Силва.

Первая встреча завершилась вничью — 1:1. Таким образом, в следующий раунд вышел «Арсенал». Соперник «канониров» станет известен по итогам жеребьевки.

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал крупную победу над австрийским «Вольфсбергом» в ответном матче 1/16 Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. 1\16 финала. Ответный матч

«Арсенал» (Лондон, Англия) — «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — 3:2

Голы: 1:0 — Обамеянг, 21; 1:1 — Гонсалвеш, 43; 1:2 — Силва, 61; 2:2 — Тирни, 67; 3:2 — Обамеянг, 87.