«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» во втором матче 1/6 финала Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Первый поединок закончился победой английской команды с крупным счетом — 4:0, что позволило подопечным Уле Гуннара Сульшера выйти в следующую стадию турнира.

Стоит отметить, что испанская команда могла открыть счет в матче, однако на 14-й минуте поединка нападающий «Сосьедада» Микель Оярсабал не смог реализовать пенальти.

Ранее сообщалось, что «Лестер» заинтересован в приобретении Лингарда.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Реал Сосьедад» (Испания) — 0:0