Киевское «Динамо» переиграло «Брюгге» и вышло в 1/8 финала Лиги Европы

Киевское «Динамо» одолело бельгийский «Брюгге» во втором матче 1/6 финала Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды. Первый матч закончился ничьей — 1:1, что сделало общий счет противостояния 2:1 в пользу «Динамо».

Единственный мяч в этой встрече был забит на 83-й минуте, отличился Виталий Буяльский.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» переиграл «Бенфику» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч

«Брюгге» (Бельгия) — «Динамо» (Украина) — 0:1

Голы: Буяльский, 83.