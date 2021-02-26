Голевая передача голкипера Варламова помогла «Айлендерс» одолеть «Бостон»

«Нью-Йорк Айлендерс» переиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Айлендерс».

Российский голкипер победившей команды Семен Варламов провел весь матч. Голкипер отразил 34 броска по своим воротам из 36, а также записал на свой счет голевую передачу.

Ранее сообщалось, что 33 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Баффало» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз» — 7:2

0:1 — Ритчи (Зборжил, Койл), 01:02;

1:1 — Пелеч (Мартин, Сизикас), 03:16;

2:1 — Барзал (Ледди, Варламов), 12:39;

2:2 — Смит (Дебраск, Вааканайнен), 31:36;

3:2 — Бовиллье, 45:41;

4:2 — Эберле (Барзал, Ли), 50:45;

5:2 — Пажо, 52:24;

6:2 — Ли, 54:44;

7:2 — Вальстрём, 56:33