Пас Овечкина помог «Вашингтону» переиграть «Питтсбург»

«Вашингтон Кэпиталз» одолел «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «столичных».
Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет голевую передачу. Другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отличиться не смог и очков не набрал.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин также результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось, что шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:2
1:0 — Бекстрём (Дженсен), 11:20;
2:0 — Оши (Эллер, Карлсон), 43:18;
2:1 — Танев, 44:22;
2:2 — Гюнцель (Кросби, Летанг), 47:22;
3:2 — Уилсон (Карлсон, Овечкин), 52:40;
4:2 — Хагелин, 58:38;
5:2 — Эллер, 59:08.