Пас Овечкина помог «Вашингтону» переиграть «Питтсбург»

«Вашингтон Кэпиталз» одолел «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «столичных».

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет голевую передачу. Другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отличиться не смог и очков не набрал.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин также результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось, что шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:2

1:0 — Бекстрём (Дженсен), 11:20;

2:0 — Оши (Эллер, Карлсон), 43:18;

2:1 — Танев, 44:22;

2:2 — Гюнцель (Кросби, Летанг), 47:22;

3:2 — Уилсон (Карлсон, Овечкин), 52:40;

4:2 — Хагелин, 58:38;

5:2 — Эллер, 59:08.