Звезда UFC раскритиковал Хабиба

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Макс Холлоуэй нелестно высказался о Хабибе Нурмагомедове.

«Благословенный» заявил, что непобежденный россиянин недостоин возглавлять рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории.

«Как ты можешь быть первым в списке Р4Р, если ты никогда не делал вылазок в другой дивизион и даже никогда это не обсуждал? Если ты остаешься только в своей весовой категории, значит, ты не можешь быть номером один в сводном рейтинге.

Думаю, что номер один вне зависимости от весовой категории — это тот, кто готов драться с кем угодно. С любым соперником, в любом дивизионе, когда и где угодно», — цитирует Холлоуэйя ESPN.

Ранее сообщалось, что Рой Джонс хочет провести бой с Федором Емельяненко.