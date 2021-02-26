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Спортивные новости

В Испании задержали врача, проходящего по делу фристайлистки Чаадаевой

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В Испании задержан врач Евгений Блюм, который обвиняется в хищении денежных средств фристайлистки Марии Чаадаевой (в девичестве Комиссаровой) под предлогом оказания услуг по реабилитации.

Об этом информирует «Р-Спорт» со ссылкой на слова официального представителя Следственного комитета России (СК РФ) Светланы Петренко.

«По сообщению НЦБ Интерпола МВД России, Блюм 11 февраля 2021 года задержан правоохранительными органами Испании на территории данного государства. В связи с этим в Генеральную прокуратуру Следственным комитетом предоставлены все необходимые материалы для направления в компетентные органы Испании запроса о выдаче обвиняемого российской стороне для уголовного преследования в рамках закона», — отметила Петренко.

Напомним, что уголовное дело было возбужденно в сентябре 2019-го. Сообщалось, что Блюм незаконно присвоил деньги Комиссаровой, заключив с ней контракт на проведение оздоровительной программы на сумму более 27,8 миллиона рублей.

Фристайлистка получила перелом позвоночника со смещением во время Олимпиады-2014 в Сочи.

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