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Спортивные новости

РФС утвердил дополнительную замену при подозрении на сотрясение мозга

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Исполком Российского футбольного союза (РФС) по итогам заседания, прошедшего 26 февраля, внес коррективы в регламент и утвердил введение дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно постановлению исполкома РФС, нововведение будет распространяться на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), Кубка России, молодежного футбольного первенства страны, а также первой и второй Юношеских футбольных лиг (ЮФЛ).

Отмечается, что команде будет разрешено осуществить не более одной подобной дополнительной замены в любое время матча, в том числе если на момент предполагаемого получения футболистом черепно-мозговой травмы у команды не осталось замен. Кроме того, в случае проведения данной замены травмированного игрока обязаны отправить в раздевалку, а при необходимости — в медицинский пункт. Кроме того, в течение двух дней после матча клуб обязан провести обязательное медицинское освидетельствование замененного футболиста и в течение пяти дней должен предоставить в распоряжение медицинской службы РФС всю информацию медицинского характера по данному футболисту.

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