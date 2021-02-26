Футболист «Тамбова» получил жуткое повреждение в матче с «Ротором»

В данный момент в Саранске проходит матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и волгоградским «Ротором».

На 15-й минуте встречи защитник номинальных хозяев Александр Денисов получил жуткое повреждение. После навеса от Владислава Карапузова Денисов в верховой борьбе за мяч ударился лицом о голову защитника «Ротора» Олега Кожемякина. В результате столкновения у Денисова была сильно рассечена бровь, вследствие чего у игрока «Тамбова» началось сильное кровотечение. Через несколько минут он вынужденно покинул поле, и его заменил Азер Алиев.

На момент написания новости «Ротор» обыгрывает «Тамбов» со счетом 2:1 благодаря голу Андреса Понсе и защитнику тамбовчан Зурабу Гигашвили, который срезал мяч в собственные ворота. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.