Исмаилов выступил против перехода Александра Емельяненко в кулачные бои

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов высказался о решении соотечественника Александра Емельяненко провести поединок на голых кулаках.

«Я бы не хотел, что бы он выступал на голых кулаках. Я бы хотел, чтобы он набрал хорошую форму и вернулся на свой профессиональный путь. Провёл бы пару победных боёв и вышел бы на большие и громкие противостояния», — цитирует Исмаилова «Чемпионат.com».

Бойцы провели поединок на турнире ACA 107 в июле 2020 года. Тогда победу техническим нокаутом одержал Исмаилов.

Ранее сообщалось, что Емельяненко будет драться в Hardcore Fighting.