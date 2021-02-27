Александр Емельяненко поделился планами на будущее

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о планах на будущее.

Последний поединок Емельяненко провел в июле 2020 года, когда проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Спортсмен заявил, что для возвращения формы ему нужны два месяца, после чего он будет готов сразиться с любым соперником.

«Будь то кулачный бой, смешанные единоборства или по боксу. Без разницы мне», — цитирует Емельяненко «Чемпионат.com».

Боец отметил, что не планирует завершать карьеру.

«Молодой еще. Без травм, полон сил, полон энергии. Я готов драться еще долго. После боя с Магомедовым у меня не было никаких проблем с коленом. Это вранье», — добавил спортсмен.

Ранее Магомед Исмаилов высказался о решении Емельяненко провести поединок на голых кулаках.