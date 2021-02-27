Исмаилов назвал бойцов из России, с которыми хочет провести поединок

Боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов заявил, что в России есть только два спортсмена, с которыми он хочет подраться.

«Вот когда закончится бой с Минеевым, спросите меня о том, что дальше. Я вам отвечу. А, возможно, скажу: «Дайте мне еще пару дней». Если будет противостояние со Шлеменко, я скажу, что дальше», — цитирует Исмаилова «Чемпионат.com».

Также боец ответил на вопрос о том, сколько боев хочет провести до конца карьеры.

«Идеально в России — это Шторм и Минеев», — добавил спортсмен.

В профессиональной карьере Исмаилов принял участие в 21 поединке, в которых одержал 18 побед и потерпел два поражения. Еще один поединок завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Исмаилов отказался от реванша с Александром Емельяненко.