Экс-судья рассказал о зарплатах арбитров РПЛ

Бывший арбитр Игорь Федотов рассказал о заработках судей Российской премьер-лиги.

«115 тысяч рублей плюс 55 тысяч за систему видеопомощи арбитрам (VAR). Судья может в одном туре отработать и в поле, и на VAR. То есть получается 170-175 тысяч за тур. Можно отработать четыре тура. Более того, сейчас сказали, что если арбитр не ошибается, то может судить постоянно. Ассистенты получают в два раза меньше», — заявил экс-рефери на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Также Федотов заявил, что работая судьей за воротами в матчах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), он получал €1,5 тысячи, резервным — €1 тысячу.

Ранее сообщалось, что судей Английской премьер-лиги (АПЛ) могут заставить платить штрафы за ошибки в матчах.