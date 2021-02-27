Капризов забросил пятую шайбу в дебютном сезоне НХЛ

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил пятую шайбу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин отличился во встрече против «Лос-Анджелес Кингз». Ассистировал нападающему шведский защитник Юнас Бродин и норвежский форвард Матс Цуккарелло.

В дебютном сезоне в НХЛ Капризов принял участие в 17 матчах. В его активе 16 (5+11) очков при показателе полезности +7.

Российский форвард был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее сообщалось, что Капризов установил уникальный для «Миннесоты» рекорд.