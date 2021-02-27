Гол Бучневича помог «Рейнджерс» нанести поражение «Бостону» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Жюльен Готье, Райан Строум, Колин Блэквелл, Крис Крайдер, Павел Бучневич и Джонни Бродзински. У гостей отличились Патрис Бержерон и Брэд Маршан.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 30 бросков.

«Бостон» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах регулярного чемпионата.

Ранее «Рейнджерс» назвали нестабильной ситуацию с форвардом Артемием Панариным.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — «Бостон Брюинз» (Бостон, США) — 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

1:0 — Готье (Линдгрен) — 13:16

2:0 — Строум (Лафренье, Крайдер) — 22:32

2:1 — Бержерон (Пастрняк, Маршан) — 24:02

3:1 — Блэквелл (Фокс, Строум) — 38:52 (5x4)

4:1 — Крайдер (Строум) — 39:04

5:1 — Бучневич (Фокс, Линдгрен) — 41:45 (4x4)

6:1 — Бродзински (Руни, Смит) — 43:43

6:2 — Маршан (Пастрняк, Зборжил) — 47:51