Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» переиграла «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи Центр», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Кирилл Капризов, Ник Бьюгстад и Йоэль Эрикссон Эк. У гостей шайбу забросил Джефф Картер.

«Миннесота» продлила победную серию до пяти игр, а «Лос-Анджелес» прервал шестиматчевую победную серию.

Ранее «Миннесота» показала гол Капризова и призналась в любви к россиянину.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол, США) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес, США) — 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

1:0 — Капризов (Бродин, Цуккарелло) — 12:33

2:0 — Бьюгстад (Сутер, Сперджен) — 14:31

3:0 — Эрикссон Эк (Гринвей, Фиала) — 15:36

3:1 — Картер (Атанасиу, Виларди) — 57:10