«Зенит» поздравил Семака с днем рождения

Петербургский «Зенит» поздравил главного тренера команды Сергея Семака с днем рождения.

27 февраля специалисту исполнилось 45 лет.

«Сергею Семаку — 45! С днем рождения, Сергей Богданович», — подписана публикация в Twitter команды.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством команда дважды подряд выиграла Российскую премьер-лигу (РПЛ). В нынешнем сезоне после 19 туров петербургская команда возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 41 очко.

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