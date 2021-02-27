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Спортивные новости

Форвард «Миннесоты» высоко оценил игру Капризова

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Ник Бьюгстад поделился мнением о своем одноклубнике — российском нападающем Кирилле Капризове, передает русскоязычная версия сайта Лиги.

Капризов дебютировал в НХЛ 15 января в матче «Миннесоты» против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ) и забросил победную шайбу. В матче регулярного чемпионата НХЛ 27 февраля «Миннесота» одолела «Кингз» со счетом 3:1, а Капризов стал автором первой шайбы «Уайлд».

«Если честно, когда я только увидел Капризова на первой тренировке, то понял: этот парень — особенный. Я не видел раньше, как играет Кирилл. И был поражен тем уровнем конкуренции, которая есть у него. Он вообще не желает уступать в борьбе», — заявил форвард.

Ранее сообщалось, что защитник «Миннесоты» призвал журналистов брать интервью у Капризова.

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