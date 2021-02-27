Скончался чемпион СССР в составе «Спартака» Баринев

Бывший нападающий «Спартака» Александр Баринев умер на 69-м году жизни, сообщает пресс-служба столичного клуба.

При этом причина смерти не уточняется.

«Сегодня пришла печальная новость: ушел из жизни замечательный в прошлом нападающий «Спартака», чемпион страны 1976 года в составе «красно-белых» Александр Баринев», — указано в сообщении пресс-службы.

Баринев выступал за «Спартак» на протяжении пяти лет — с 1975 по 1980 год. В составе команды он завоевал золотую медаль чемпионата СССР, а также две бронзовые награды мирового первенства.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Португалии умер спустя четыре дня после остановки сердца.