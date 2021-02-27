Лыжник Устюгов больше не выступит на чемпионате мира в Оберстдорфе

Российский лыжник Сергей Устюгов больше не выступит на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Устюгов отказался завтра бежать командный спринт. Он завершил выступление на мировом первенстве.

1 марта он уже едет домой, его беспокоит нога», — заявила Вяльбе.

Напомним, что в классическом спринте Устюгов показал пятое время.

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