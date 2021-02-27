Лыжник Большунов поделился эмоциями от победы на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями от победы на чемпионате мира в Оберстдорфе.

По его словам, первые мысли о золотой медали пришли к нему после решающего спуска.

«Сегодня я реально понимал, что могу бежать и выигрывать. Даже когда вышел на разминку, понимал, что можно не разминаться, а сразу начинать гонку. В последний подъем бежал и при каждом движении говорил себе, что должен стать чемпионом.

На финишном спуске появились слезы: понимал, что вот она, победа», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова на чемпионате мира 2021 года в скиатлоне.