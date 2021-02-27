«Филадельфия» Проворова всухую переиграла «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» оказалась сильнее «Баффало Сейберз».

Встреча прошла в Баффало на арене «КиБанк Центр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Кутюрье, Шейх Гостисбехер и Скотт Лоутон.

Российский защитник «летчиков» Иван Проворов очков в этом поединке не набрал.

Ранее определились пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2021.