Министр спорта России обрадовался успеху Большунова на ЧМ-2021

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе. Его слова передает ТАСС.

По его мнению, 24-летний атлет вместе с целой командой тренеров и сервисменов проделал колоссальную работу, принесшую успех.

Чиновник выразил надежду, что российские лыжники еще сумеют порадовать поклонников на мировом первенстве, добыв не одну награду.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на успех Александра Большунова на чемпионате мира по лыжным гонкам.