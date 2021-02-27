Плющенко усомнился в способности Косторной чисто исполнить произвольную программу

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко усомнился в способности действующей чемпионки Европы Алены Косторной чисто исполнить произвольную программу в финале Кубка России. Его слова передает «СЭ».

По его словам, отставание в семь баллов от лидера отыграть вполне возможно при идеальном прокате во второй соревновательный день.

«Она остается в игре, конечно! Сможет ли она откатать, вот вопрос. Да, были прокаты на тренировках, она катала и целиком программу. Если бы мы не видели, что она может это делать, сняли бы с соревнований», — сказал Плющенко.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева выиграла короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию.