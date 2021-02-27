«Локомотив» обыграл ЦСКА в центральном матче 20-го тура РПЛ

В очередном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби.

Встреча прошла в Черкизово на стадионе «РЖД Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Виталий Лисакович и Гжегож Крыховяк.

После этого успеха подопечные Марко Николича набрали 31 очко и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» оказалась сильнее «Севильи».