Бланка Влашич оценила игру брата в матче против «Локомотива»

Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Бланка Влашич оценила игру брата — полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича — в матче 20го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива», передает «Спорт-Экспресс».

Армейская команда проиграла со счетом 0:2. При этом ЦСКА имел шанс сократить разрыв в счете, когда в ворота «Локомотива» был назначен пенальти, однако Влашич отправил мяч выше ворот.

«Я очень переживаю, когда смотрю за игрой брата, Никола отлично играл, но промазал пенальти. Немного расстроилась, но я счастлива быть здесь и смотреть игру брата вживую», — поделилась Влашич.

Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко отказался комментировать ситуацию с коронавирусом в ЦСКА.