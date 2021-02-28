Гончаренко назвал матч ЦСКА против «Локомотива» странным

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко назвал странным матч 20-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива» (0:2), передает ТАСС.

Гончаренко заявил, что команда хорошо отреагировала на пропущенный мяч, однако «Локомотиву» во время матчей нельзя давать преимущество, потому что игра пошла по сценарию, который был более удобен для соперника.

«Продолжили хорошо обороняться и играть в атаке, но этого не хватило, чтобы переломить исход. Мы пытались это сделать заменами и большим давлением на соперника. Странная игра поучилась. Сыграли неплохо в обороне и атаке, но проиграли», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Бланка Влашич оценила игру брата в матче против «Локомотива».