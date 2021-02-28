Василевский признан первой звездой матча «Тампы» с «Далласом»

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старз».

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Тампы». Василевский в этом поединке оформил шат-аут, а также отразил все 20 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий «Лайтнинг» Энтони Чирелли (1+1), замкнул тройку лидеров форвард «Тампы» Стивен Стэмкос (1+1).

Ранее сообщалось, что два очка Сергачева и шат-аут Василевского помогли «Тампе» разбить «Даллас».