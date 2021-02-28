Лыжник Большунов рассказал о ходе победного старта на ЧМ-2021

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о ходе победного старта в скиатлоне на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.

По его словам, основным фактором успеха в гонке стала правильно выбранная тактика.

«Протяжки начинал с самого первого круга — понимал, что только таким способом смогу добиться победы. Соперники все очень сильные, и если не пробовать, то до финиша доезжать и это чревато. Приходилось всю дистанцию работать в темпе, на коньков части начал сразу делать спринтерские рывки, чтобы хоть как-то норвежцев растянуть», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».



Ранее депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал победу Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе.