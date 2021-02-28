Ган победил Розенструйка в главном бою UFC Fight Night 186

Французский боец Сирил Ган одолел суринамского спортсмена Жаирзиньо Розенструйка в главном бою UFC Fight Night 186

Бойцы провели в октагоне заявленные пять раундов, после чего судьи приняли решение единогласно присудить победу французскому спортсмену — 50:45, 50:45, 50:45.

30-летний боец продлил свою серию без поражений в профессиональной карьере до восьми. Для суринамского атлета это поражение стало вторым в 11 поединках.

Ранее сообщалось, что россиянин Гришин проиграл американцу Джейкоби на турнире UFC Vegas 20.