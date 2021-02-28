Шайба Капризова помогла «Миннесоте» одолеть «Лос-Анджелес» в игре НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча прошла в Сент-Поле на арене «Эксель Энерджи Центр» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джоэль Эрикссон, Нико Штурм, Кирилл Капризов и Мэттью Дамба.

У проигравшей команды отличились Дрю Даути, Остин Вагнер и Адриан Кемпе.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Даллас Старз».