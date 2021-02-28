Карпин остался недоволен судейством в матче «Зенит» — «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен судейством в матче против «Зенита» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Sports.ru.

По его словам, второй мяч сине-бело-голубые забили не по правилам.

«Судья выносил желаю карточку, не помню кому, «Зенит» быстро разыграл и забил. Свистка не прозвучало. Как по мне — это очевидное нарушение правил.

Судьи говорят, что правила изменились. Не знаю с какого времени. Видимо, как только мы начали играть. В правилах черным по белому написано, что должен прозвучать свисток», — сказал Карпин.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил 47 голов в 47 матчах чемпионата Италии.