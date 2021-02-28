Тренер норвежцев посчитал невозможным бороться с Большуновым без скутера

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум высказался о победе россиянина Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Я не знаю, как мы могли бы сегодня его обогнать. Для этого нам понадобился бы скутер. То, что он сделал сегодня, — одно из лучших, что я видел», — цитирует Носсума Аftenposten.

Специалист отметил, что норвежские лыжники не использовали командную тактику против Большунова.

«Каждый старается использовать свои сильные стороны, но сегодня был один, которого невозможно было победить ни одной тактикой в мире», — добавил Носсум.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее отец Большунова высказался о победе сына на чемпионате мира — 2021.