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Спортивные новости

Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Лос-Анджелес»

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Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз», сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. Россиянин отметился заброшенной шайбой.

Первой звездой признан нападающий «Уайлд» Мэтт Дамба, в активе которого победный гол. Третьим стал его одноклубник Йоэль Эрикссон Эк, отметившийся заброшенной шайбой.

Ранее наставник «Миннесоты» Дин Эвасон назвал главный козырь Капризова.

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