Мозес раскритиковал арбитра за назначение пенальти в матче с «Динамо»

Полузащитник московского «Спартака» высказался о пенальти, назначенном в ворота красно-белых в матче 1/8 финала Кубка России против столичного «Динамо».

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе бело-голубых, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 12-й минуте матча в ворота красно-белых был назначен 11-метровый удар после того, как главный арбитр Кирилл Левников после просмотра VAR посчитал, что Мозес сыграл рукой в своей штрафной после подачи углового.

Футболист заявил, что мяч попал ему в плечо.

«Поднял я руку или нет — какая разница? Мяч попал в плечо! И ведь изначально судья не остановил игру. Только потом в дело вмешался VAR», — приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».

Ранее специальный советник генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Дэвид Эллерей признал правильным назначение пенальти в матче «Динамо» — «Спартак».