Тренер рассказал о драке на турнире по дзюдо в Дагестане

Заслуженный тренер России по дзюдо Хабиб Магомедов рассказал о драке, произошедшей на первенстве Северо-Кавказского федерального округа.

Специалист заявил, что потасовка началась после того, как один из дагестанских зрителей совершил действие, которое не понравилось осетинским болельщикам.

«Все началось, когда спортсмены боролись больше десяти минут. Один из дагестанских зрителей то ли крикнул, то ли махнул рукой, то ли крикнул «Ура!», и это не понравилось осетинским болельщикам, и началась драка, в которую втянули спортсменов, как мне объяснили очевидцы», — цитирует Магомедова «РЕН ТВ».

Тренер заявил, что зачинщики драки будут наказаны.

Ранее сообщалось, что драка произошла во время поединка за выход в финал в весовой категории до 73 килограммов между дагестанцем и представителем Северной Осетии Сарматом Голоевым.