«Спартак» с задержкой прибыл на матч с «Рубином»

Футболисты московского «Спартака» с задержкой прибыли на стадион перед матчем 20-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».

О причинах задержки рассказал управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков.

«По моей информации, задержались на теории. Определяли, как играть? Не знаю, что там тренер определял. Наверное, да», — заявил Мележиков в интервью Telegram-каналу «Футбольный Биги».

Встреча между «Спартаком» и «Рубином» пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 14.00 мск.

Ранее сообщалось, что вернувшийся в столичный клуб нападающий Квинси Промес попал в стартовый состав на матч с «Рубином».