Российские лыжницы вышли в финал командного спринта на ЧМ

Российские лыжницы вышли в финал командной спринтерской гонки на чемпионате мира в немецком Обертдорфе.

Юлия Ступак и Наталья Непряева прошли дистанцию за 15 минут 47,7 секунды и заняли второе место. Первыми к финишу пришли шведские лыжницы (15.47,9). Третье место заняли норвежки (+2,7).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

По итогам квалификации в финал вышли команды Швеции, России, Норвегии, Финляндии, Словении, США, Швейцарии, Германии, Чехии и Франции.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменила правила квалификации командной спринтерской гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Лыжный спорт. Чемпионат мира. Оберстдорф

Командный спринт, 6 x 1.2 км. 1/2 финала

1. Норвегия — 15.47,9

2. Россия — +1,85

3. Норвегия — +2,70