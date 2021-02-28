Ступак и Непряева остались без медалей в командном спринте на ЧМ

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли четвертое место в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Спортсменки прошли дистанцию за 16 минут 31,89 секунды. Победу в гонке одержали шведские лыжницы Мая Дальквист и Йонна Сундлин (16.27,94). Вторыми стали швейцарки Лаурин ван дер Графф и Надине Фендрих (+0,95). Третьими финишировали словенки Эва Уревц и Анамария Лампич (+3,46).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее сообщалось, что российские лыжники вышли в финал командной спринтерской гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Лыжный спорт. Чемпионат мира. Оберстдорф

Командный спринт, 6 x 1.2 км. Финал

1. Швеция — 16.27,94

2. Швейцария — +0,95

3. Словения — +3,46

4. Россия — +3,95